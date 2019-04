Quiliano. Questa mattina la lista “Progetto Comune”, che ha guidato la minoranza a Quiliano negli ultimi 5 anni, ha presentato la squadra, composta da sei uomini e sei donne, che supporterà la candidatura a sindaco di Nicola Isetta.

“Sono molto contento della proposta di lista che sono a presentare e ringrazio le disponibilità venute dai candidati e dai componenti del gruppo allargato” ha esordito Isetta che ha proseguito: “I candidati sono stati individuati nell’ambito dei componenti del gruppo allargato ‘Progetto Comune’. La lista è stata condivisa e votata all’unanimità dai componenti del gruppo allargato. La lista, così espressa, vuole rispecchiare il contenuto del nostro progetto programmatico e lo spirito di percorso civico/amministrativo di cittadinanza attiva iniziato cinque anni fa, aggiornato in questi mesi, con nuove e significative adesioni”.

“La lista tiene conto di alcuni criteri generali tra cui: equilibrio tra i sessi, esperienze consolidate, prime esperienze, competenze tecniche. Rappresentativa delle diverse realtà socio/culturali/territoriali del Comune. Sei uomini e sei donne. I candidati riproposti, che facevano parte della Lista del 2014, sono quattro. Due candidati della lista hanno già fatto una esperienza Consiliare e dieci sono alla prima esperienza. Ed è stato individuato un capo lista” conclude il candidato sindaco..

Questo l’elenco dei candidati di “Progetto Comune”:

“Il capo lista è Alessio Loi, nato nel 1993. Laureato in Biologia, con approfonditi studi universitari su materie inquinamento Ambiente/Salute. Il Suo ruolo di Capolista è significativo e importante anche perché è espressione della volontà e della disponibilità di Alessio a mettersi in gioco in modo concreto e fattivo, avendo la consapevolezza del sostegno e dell’aiuto, del Sottoscritto, di tutti i componenti della Lista e del Gruppo Allargato. Vuole anche essere un messaggio lanciato ai giovani della nostra comunità di avere il coraggio, di essere protagonisti delle scelte che interessano la nostra comunità e la propria vita nel presente e nel futuro”.

“Annalisa Baldi. Nata nel 1976. Ha il Diploma Magistrale. Insegnante presso la Scuola Primaria di Quiliano. Volontaria presso le attività Parrocchiali di Valleggia, in modo particolare impegnandosi sulle nuove generazioni”.

“Fabio Bazzano. Nato nel 1968. Diploma di Ragioneria, Impiegato. In contatto con diverse attività del mondo commerciale e imprenditoriale. Componente del Gruppo Allargato dal 2014″.

“Andrea Bruzzone. Nato nel 1972. Diploma di Perito Elettronico. Tecnico verificatore di carrelli elevatori industriali. Componente del Gruppo Allargato dal 2014″.

“Tiziana (Titti) Bruzzone. Nata nel 1962. Maturità Scientifica presso Liceo Scientifico Grassi Savona . Funzionario Pubblico. Componente del Gruppo Allargato dal 2014″.

“Nadia Ottonello. Nata nel 1958. Lavora presso la scuola primaria di Quiliano. Consigliere Comunale uscente ‘Progetto Comune’. Dal 2004 al 2009 Assessore ai Servizi Sociali, Sport, Politiche Giovanili, Gemellaggi, Servizi Demografici”.

“Luca Pagliarino. Nato nel 1968. Diplomato di Maturità ITIS Savona. Responsabile tecnico / impiegato presso Società di telecomunicazioni. Volontariato sia in ambito parrocchiale che commerciale di Valleggia”.

“Cinzia Pennestri. Nata nel 1959. Laureata in Architettura. Professione Architetto. Già membro delegato territoriale di ANAB (Associazione Nazionale Architettura Bioecologica). Già Fiduciaria della Condotta Slow Food del Savonese. Fa parte del Gruppo Allargato dal 2014″.

“Silvio Pirotto. Nato nel 1951. Diploma Perito Elettrotecnico. Pensionato, già funzionario dell’Autorità Portuale Savonese. Gia’ Consigliere Comunale del Comune di Quiliano. Partecipa dal 2014 al Gruppo Allargato”.

“Giorgia Rossini. Nata nel 1972. Diplomata all’Istituto Tecnico per Geometri. Geometra, libera professionista. Già volontaria per 10 anni del Gruppo Comunale AIB di Plodio”.

“Saverio Schinca. Nato nel 1976. Diploma Perito Meccanico. Tecnico di manutenzioni impianti termici. Componente del Gruppo Allargato dal 2104″.

“Licia Veirana. Nata nel 1968. Diploma Professionale Infermieristico. Dal 1991 Infermiera presso S.Paolo di Savona. Attualmente nel reparto di Ginecologia”.