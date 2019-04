Quiliano Karate: trasferta positiva al trofeo nazionale di Jesolo

Quiliano. Grande soddisfazione per la Polisportiva Quiliano sezione Karate per gli ottimi risultati conseguiti al trofeo nazionale della categoria Giovanissimi a Jesolo, in Veneto, organizzato dalla Fijlkam e che ha visto circa novecento atleti in competizione.

All’evento erano presenti cinque atleti quilianesi che, accompagnati dagli istruttori Roberto Calcagno e Ghienadi Fersini, si sono ben classificati.

Nella categoria Fanciulli Marcello Manzo ha conquistato il primo posto nella classifica generale ed è giunto terzo nel percorso.

Nella categoria Ragazzi terzo posto in classifica generale per Alice Calcagno, oltre ai secondi posti nel percorso e nel gioco tecnico.

Nella categoria Esordienti terzo posto per Cristina Gratii nel kumite.

Non sono saliti sul podio, ma hanno ottenuto comunque ottimi piazzamenti, Giacomo Ferraris, settimo su 154 atleti, e Lucrezia Manzo, nona su 75.

Tanto entusiasmo in casa Quiliano Karate per questa prima uscita ad un trofeo nazionale con i suoi piccoli samurai.