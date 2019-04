Quiliano, in arrivo ulteriori investimenti: 160 mila euro per interventi su strade ed edifici pubblici

Quiliano. Lunedì 8 aprile il consiglio comunale di Quiliano ha approvato una importante variazione di bilancio che consentirà l’effettuazione di ulteriori investimenti per il territorio.

Per quanto riguarda le entrate, le cifre più rilevanti sono costituite dai 160 mila euro derivanti dal piano regionale di riparto fondi di emergenza, altri 80 mila euro di proventi da sanzioni per violazioni del codice della strada e 225 mila euro di trasferimenti da Sarpom spa.

I fondi vedranno questo utilizzo. I denari del piano regionale riparto fondi di emergenza consentiranno di finanziare (per 126.500 euro) lavori alle strade; di questi quota parte sarà destinata ad approfondimenti sulla staticità dei ponti, resi necessari a seguito di precedenti indagini diagnostiche, e altri 33.500 euro per interventi su edifici comunali. Gli 80 mila euro delle multe consentiranno la realizzazione di lavori per 35 mila euro sulla strada di scorrimento e per 10 mila euro in via Villanova e Bricco di Prin e per 15 mila per muro di contenimento in via Piola. I 225 mila euro da Sarpom saranno utilizzati per 210 mila euro per interventi di sistemazione viaria in via Casette (come da convenzione approvata durante lo stesso consiglio comunale) e per 15 mila euro quale prima tranche per acquisto torri faro per il campo Picasso. Sono stati inoltre finanziati con oneri di urbanizzazione lavori alla camera mortuaria del cimitero di Quiliano.

Nella stessa seduta del consiglio comunale è stata approvata la convenzione regolante la realizzazione del Parco Eolico con la società Levante srl che, tra le altre compensazioni, prevede anche un intervento di regimazione del Rio Valleggia in via Piola per 200 mila al netto di Iva e spese di progettazione e direzione lavori.