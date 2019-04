Quiliano 2019, salta la lista autonoma della Lega con candidato sindaco Diego Rovigi

Salta a Quiliano una lista autonoma della Lega, con nove nomi che erano già pronti per essere presentati in vista del voto del 26 maggio.

Giancarlo Bertolazzi, consigliere comunale Lega Nord Savona e già consigliere per due legislature a Quiliano, spiega il perché: “Ho promosso con Diego Rovigi la lista della Lega a Quiliano, con il simbolo di partito per contrastare le due forti liste civiche di Fersini e Isetta, ritenendo che una lista con simbolo Lega potesse raggiungere almeno un 12-15% di consensi, con l’obiettivo di far eleggere il candidato sindaco Diego Rovigi”.

“Le disposizioni della Lega di non concedere il simbolo ai comuni inferiori ai 15 mila abitanti ha portato al tentativo di utilizzare alcuni simboli che individuassero il movimento della Lega, ma anche in questo caso non è stato accettato dall’organizzativo nazionale” spiega.

“Impensabile utilizzare una lista civica di destra per Quiliano, che avrebbe preso al massimo un 5%, quindi il sottoscritto e i candidati della Lega, con rammarico, hanno deciso di rinunciare a presentare una lista, rimanendo fuori dalla corsa elettorale per le prossime elezioni comunali a Quiliano” conclude l’esponente della Lega.