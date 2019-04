Quiliano 2019, Nicola Isetta incontra gli abitanti delle frazioni

Quiliano. Inizieranno giovedì 4 aprile a Montagna e venerdì 5 aprile a Roviasca gli incontri nelle frazioni del candidato sindaco di Quiliano Nicola Isetta.

“Importante è rispondere alla necessità di compiere scelte funzionali alla rivitalizzazione delle frazioni alte, con obiettivo di offrire condizioni di residenzialità migliori, atte a contrastare l’abbandono di questi centri, facilitando nuovi insediamenti anche da parte di famiglie più giovani”, spiega l’aspirante primo cittadino.

“Inizieremo quindi, domani sera, a presentare le idee elaborate nei gruppi di lavoro del Gruppo Allargato e ci porremo in ascolto per individuare la completa proposta di governo della comunità, senza dimenticare i temi di base che riguardano aspetti pratici come implementazione punti luci ed altri più strutturali come ad esempio miglioramento della viabilità, disponibilità di aree parcheggio e regimazione delle acque”.

Queste le date e gli orari degli incontri: giovedì 4 aprile alle 20.45 presso la Sms Montagna; venerdì 5 aprile alle 20.45 presso tavernetta di B. Marabotto in via Puè a Roviasca; martedì 9 aprile alle 20.45 presso il Bar 2000 in via San Pietro (di fronte al point) a Valleggia; giovedì 11 aprile alle 20.45 presso Società Cooperativa Operaia di Cadibona; lunedì 15 aprile alle 20.45 presso Sala della Società SMSF Quilianese.