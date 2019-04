Quiliano 2019, il gruppo di Nicola Isetta incontra gli abitanti delle frazioni

Quiliano. Dopo aver curato gli incontri tematici del gruppo e analizzato le problematiche scaturite, Il candidato sindaco Nicola Isetta con i componenti del Gruppo Allargato “Progetto Comune” incontreranno i cittadini abitanti nelle frazioni di Quiliano.

“E’ importante per noi metterci in ascolto confrontandoci con le persone, allo scopo di arricchire e verificare le nostre proposte di programma elettorale, a cui da tempo stiamo lavorando e che nei prossimi giorni chiuderemo.”

Queste le date e gli orari degli incontri: giovedì 4 aprile alle 20.45 presso la Sms Montagna; venerdì 5 aprile alle 20.45 presso tavernetta di B. Marabotto in via Puè a Roviasca; martedì 9 aprile alle 20.45 presso il Bar 2000 in via San Pietro (di fronte al point) a Valleggia; giovedì 11 aprile alle 20.45 presso Società Cooperativa Operaia di Cadibona; lunedì 15 aprile alle 20.45 presso Sala della Società SMSF Quilianese.