Quiliano 2019, continua il tour del candidato sindaco Nicola Isetta

Quiliano. Continua martedì 9 aprile a Valleggia il tour di incontri che porterà il candidato sindaco di Quiliano Nicola Isetta nelle diverse realtà del territorio.

Si parlerà dei temi a cavallo tra attuale realtà e prospettiva futura: “Valleggia, il centro più grande del nostro comune, necessita di idee per il rilancio del patrimonio produttivo, in parte dismesso, integrando nuove funzioni ed di elaborare una proposta di riqualificazione urbana attraverso interventi pubblici nel centro e nelle sue borgate”.

“Si parlerà di temi sociali, culturali, e di qualità della vita dei cittadini. Si parlerà di temi ambientali, dell’impianto biodigestore nelle aree dismesse Tirreno Power, della piattaforma container e dello stato della rete infrastrutturale a servizio. Inizieremo a presentare le idee elaborate nei gruppi di lavoro del nostro Gruppo Allargato e ci porremo in ascolto delle osservazioni e dei contributi che verranno proposti dai cittadini anche per completare la nostra proposta progettuale e programmatica”.

L’incontro è in programma per martedì 9 aprile alle 20.45 presso il Bar 2000 in via San Pietro 34 a Valleggia.