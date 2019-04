Albenga. “Quattro passi in carrozzina”. E’ questo il nome scelto per l’iniziativa che si è tenuta questa mattina ad Albenga allo scopo di sensibilizzare la cittadinanza sui problemi che possono causare le barriere architettoniche, ma soprattutto per “abbattere le barriere mentali tra disabili e normodotati”.

L’evento, che era patrocinato dal Comune, è stato promosso da Max Biovi, costretto sulla sedia a rotelle, con la collaborazione di diversi sponsor che l’hanno sostenuta.

“Quattro passi in carrozzina” è partita da piazza del Popolo da dove i partecipanti (per l’occasione anche chi non ha nessuna disabilità ha provato cosa vuol dire spostarsi in sedia a rotelle) hanno poi raggiunto il lungomare.

Oltre a numerosi cittadini ed associazioni come i City Angels ed i Fieui di caruggi, all’evento hanno partecipato anche tre dei candidati sindaco: Gerolamo Calleri, Diego Distilo e Riccardo Tomatis (citati rigorosamente in ordine alfabetico).