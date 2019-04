Provincia, prosegue con successo l’iniziativa “Margherita per Airc-Un fiore per la ricerca”

Savona. Prosegue, anche nel savonese, fino al 25 aprile 2019, l’iniziativa “Margherita per Airc”. Per il sesto anno consecutivo Aicg (Associazione Italiana Centri Giardinaggio) e i suoi associati, da sempre sensibili alle tematiche sociali e alle iniziative benefiche, rinnovano il sostegno alla ricerca sul cancro di Airc.

E lo fanno ancora una volta scegliendo la margherita, fiore della purezza per eccellenza e prodotto made in Italy al 100 per cento. In provincia di Savona partecipano all’iniziativa Top Garden – Floricoltura Vivai Michelini di Borghetto Santo Spirito e Coop. Agricola L’Ortofrutticola di Albenga.

“Lo scorso anno, – hanno fatto sapere gli organizzatori dell’iniziativa, – la ‘Margherita per Airc’ è stata presente in più di 70 centri di giardinaggio Aicg e ne sono stati venduti 27mila esemplari, grazie ai quali sono stati raccolti più di 30mila euro. Fondi che hanno consentito di finanziare la terza e ultima annualità di una borsa di studio assegnata alla dottoressa Olga Tanaskovic (Istituto Europeo di Oncologia), impegnata in un progetto di ricerca sui meccanismi biologici alla base della leucemia”.

E la “Margherita di Airc”, eccellenza interamente italiana, proviene proprio dalla Riviera Ligure, in particolare dalla piana di Albenga, dove ogni anno ne vengono prodotti circa 10 milioni di vasi e garantita da Fdai – Filiera Agricola Italiana Spa, sarà contrassegnata da un’etichetta firmata Fdai e Aicg. Si conferma quindi la grande attenzione di Aicg per la produzione italiana e il made in Italy.

Ogni pianta di Margherita reca un’etichetta “parlante” con QR code, grazie al quale sarà possibile accedere a una serie di contenuti speciali: testi, video e immagini per scoprire più nel dettaglio il progetto, le caratteristiche e le informazioni sulla coltura e sulla manutenzione della margherita, oltre alle informazioni su Aicg, Airc e il progetto di ricerca finanziato in questi anni.

La Margherita solidale ha anche quest’anno il supporto di un’altra Margherita: la campionessa mondiale di scherma Margherita Granbassi, da anni al fianco di AIRC nella doppia veste di ambasciatrice e volontaria.

“Sono anche quest’anno più di 70 i centri giardinaggio associati ad Aicg (l’elenco completo è sul sito www.aicg.it) dove si potranno acquistare le piante di margherita solidale al prezzo di 4.50 euro: per ogni margherita venduta, 1.50 euro sarà devoluto ad AIRC per sostenere una nuova borsa di studio istituita grazie all’impegno di Aicg”, hanno concluso gli organizzatori.