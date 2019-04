Provincia, approvato in pareggio il bilancio 2019. Olivieri: “Stanziamenti per scuole e strade”

Savona. Quest’oggi il consiglio provinciale ha approvato il bilancio di previsione per il 2019, un bilancio che, come spiega il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri è “importante per il buon funzionamento del nostro Ente”. L’approvazione dei conto economico è “un risultato raggiunto grazie al lavoro di squadra”.

Il bilancio è stato approvato in pareggio “con la previsione di investimenti in spesa corrente e in conto capitale attraverso il reperimento di contributi statali e regionali e alle disponibilità proprie dell’Ente derivanti dalle sistematiche economie e dalle nuove acquisizioni statali a partire dai 3 milioni e 551 mila euro della Legge di Bilancio 2019”.

“In questo bilancio non è stato ancora possibile inserire le risorse assegnate dal Fondo Strategico Regionale (FSR) per un milione e 551 mila euro, dalla protezione civile per 500 mila euro. Queste saranno disponibili subito dopo l’approvazione del consuntivo 2018, che auspico possa avvenire entro Pasqua, ovvero ulteriori 3 milioni e 100 mila euro risultanti dall’avanzo di amministrazione”.

“Questi stanziamenti – conclude il presidente Olivieri – potranno essere destinati ad interventi concreti per scuole e strade garantendoci piena operatività ed efficienza a vantaggio del territorio”.