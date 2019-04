Proseguono i lavori di consolidamento dell’Aurelia al Malpasso: senso unico alternato fino al 15 aprile

Finale Ligure. Proseguono, da parte di Anas, i lavori di consolidamento della scarpata della via Aurelia al Malpasso di Finale Ligure rimasta danneggiata dall’ondata di maltempo dello scorso ottobre. In quell’occasione un’eccezionale mareggiata aveva causato il cedimento parziale della banchina lungo la corsia in direzione Savona.

I lavori di ripristino e messa in sicurezza avviati da Anas consentiranno la ricostruzione della scarpata tramite la realizzazione di una gabbionata a sostegno e protezione della sede stradale. Nei prossimi giorni le attività proseguiranno con il rifacimento del cordolo laterale, la messa in sede delle barriere di sicurezza e il risanamento della pavimentazione lungo tutto il tratto oggetto degli interventi.

Il senso unico alternato, istituito in corrispondenza del chilometro 592 dell’Aurelia, sarà attivo fino al completamento dei lavori, previsto entro il 15 aprile.

