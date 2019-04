Programma e regolamento del Torneo delle Regioni 2019

Già a partire da dicembre la Lega Nazionale Dilettanti (LND) ha diramato il regolamento e la composizione dei gironi del Torneo delle Regioni 2019, che coinvolge le rappresentative regionali di Juniores, Allievi, Giovanissimi e calcio femminile, oltre che le rappresentative di Calcio a 5.

L’attesa e consueta manifestazione giovanile si svolgerà nel Lazio (con epicentro a Fiuggi Terme) tra il 12 Aprile e il 19 Aprile 2019 con questo programma:

Sabato 13 Aprile: Prima giornata di gare.

Domenica 14 Aprile: Seconda giornata di gare.

Lunedi 15 Aprile: Terza giornata di gare.

Martedi 16 Aprile: Riposo .

Mercoledi 17 Aprile: Quarti di finale.

Giovedi 18 Aprile: Semifinali.

Venerdi 19 Aprile: Finali.

Per quanto riguarda il Regolamento Ufficiale delle categorie maschili a 11 (Juniores, Allievi e Giovanissimi) entriamo nel dettaglio sapendo di fare cosa gradita ai tanti appassionati affezionati che seguono questa rubrica.

Le rappresentative Juniores dovranno essere composte da un massimo di 20 giocatori nati dal 1° Gennaio 2000 e di età non inferiore a 15 anni compiuti. Non sono ammessi fuori quota.

Le rappresentative Allievi dovranno essere composte da un massimo di 20 calciatori, nati dal 1° Gennaio 2002 al 21 Dicembre 2003.

Le rappresentative Giovanissimi dovranno essere composte da un massimo di 20 calciatori, nati dal 1° Gennaio 2004 al 31 Dicembre 2005.

Le 20 rappresentative sono suddivise in 5 gironi da 4 squadre e nei singoli gironi si incontreranno in gare di sola andata. Accedono alla fase successiva dei quarti di finale, 8 squadre:

La prima di ogni girone.

Le tre migliori seconde classificate.

Le vincenti i quarti di finale accedono alla fase successiva di semifinale.

Le vincenti delle semifinali accedono alla finale.

Gli abbinamenti dei quarti saranno strutturati nel modo seguente

Gara A: migliore delle prime classificate – 3a miglior seconda

Gara B: 2a migliore delle prime – 2a miglior seconda

Gara C: 3a migliore delle prime – 1a miglior seconda

Gara D: 4a migliore delle prime – 5a migliore delle prime

Le vincenti dei quarti accedono alle semifinali con i seguenti abbinamenti

Vincente gara A – Vincente gara D

Vincente gara B – Vincente gara C

e le vincenti disputeranno la finale.

Nelle gare dei quarti e delle semifinali non sono previsti tempi supplementari, ma in caso di pareggio dopo i tempi regolamentari si procederà con i calci di rigore. Nella finale sono previsti i tempi supplementari e i rigori in caso di ulteriore parità.

Categoria Allievi, Giovanissimi E Juniores – Calcio A 11

Girone A Cr.Friuli V.G. – Cr Lombardia – Cr Marche – Cr Sicilia

Girone B Cr Basilicata – Cr Toscana – Cpa Trento – Cr Umbria

Girone C Cr Abruzzo – Cr Liguria – Cr Sardegna – Cr Veneto

Girone D Cpa Bolzano – Cr Calabria – Cr Molise – Cr Puglia

Girone E Cr Campania- Cr Emilia Romagna – Cr Lazio – Cr Piemonte