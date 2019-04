Progetto interculturale “Francesco e Kamil”: in Duomo a Savona il “Grano della Fraternità”

Savona. Nuova tappa del lungo viaggio del progetto educativo, didattico, interculturale “Francesco e Kamil”.

Domani mattina in Duomo, alle 10.00, momento importante di amicizia e di fratellanza universale: i bambini delle scuole di Savona e provincia e i nonni delle residenze protette del Santuario e dell’Istituto Marino Bagnasco deporranno in Cattedrale i loro piatti di germogli di grano, fatti crescere con tante cure, insieme, in classe.

Si tratta del “Grano della Fraternità”, seminato dai bambini di tante culture e religioni. E’ un progetto d’Istituto delle scuole Colombo, curato dal dirigente Domenico Buscaglia.

Ad accogliere bimbi e nonni saranno il Vescovo Gero e i rappresentanti di fedi differenti: il presidente della Comunità Islamica Zhahor Zargar, la monaca induista Shuddhananda, l’insegnante evangelica Tina Politano e i saluti affettuosi del pope ortodosso Giorgio Androvich (in pellegrinaggio in Grecia). Sarà presente anche il Sindaco Ilaria Caprioglio, attesa dai bambini.

Tanta collaborazione e buona volontà degli insegnanti e delle famiglie. Le insegnanti coordinatrici e responsabili del progetto: Francesca Ottonelli e Beatrice Conni.