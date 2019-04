Processioni religiose a Villanova d’Albenga, Erli e Ortovero: ecco le strade chiuse

Provincia. A causa di diverse processioni religiose in programma in occasione della Pasqua, nei prossimi giorni alcune strade in provincia di Savona saranno chiuse al traffico.

A Ortovero, in occasione delle processioni religiose in programma giovedì e venerdì Santo, verrà chiusa in entrambi i sensi di marcia la strada statale 453 della Valle Arroscia: domani alle ore 17.30 all’altezza del Km 15+800, venerdì mattina alle 10 all’altezza del Km 15+100 venerdì sera dalle ore 21.15 alle ore 22.15 nel tratto compreso tra il Km 15+100 e il Km 15+800.

Analogo provvedimento a Erli, dove la statale 582 del Colle di San Bernardo sarà chiusa in entrambi i sensi di marcia per la processione del Venerdì Santo, dalle ore 20 alle 22 circa, nel tratto compreso tra le progressive Km 21+000 – Km 21+500.

Chiusa, infine, anche la strada provinciale 6 che collega Albenga a Casanova Lerrone: in questo caso la chiusura riguarderà il tratto compreso tra le progressive Km 6+200 – Km 6+400, sempre in occasione del Venerdì Santo, tra le ore 20.30 e le 23 circa.