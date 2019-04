Primo incontro coi cittadini di “Albengavince” al “Cianghepoint”

Albenga. Si è svolto, nella serata di ieri, presso il Cianghepoint di via Carloforte 17, il primo incontro di “Albengavince” con i cittadini di Albenga.

“Un contesto disimpegnato, una chiacchierata tra amici, per discutere con l’assessore regionale Marco Scajola delle proposte urgenti per il governo della città: Puc e nuova legge regionale della rigenerazione urbana sono stati i temi affrontati per la pianificazione dello sviluppo di Albenga” spiega Eraldo Ciangherotti.

Dopo i saluti iniziali del Consigliere provinciale e comunale Eraldo Ciangherotti e l’intervento del Consigliere regionale Angelo Vaccarezza Angelo, a dialogare con l’assessore Scajola è stato l’architetto Nicola Podio.

“L’impegno che il nostro gruppo politico si è preso ieri sera con l’assessore Scajola, se Albengavince otterrà il successo elettorale, è quello di mettersi subito al lavoro, dal 28 maggio prossimo, con la Regione Liguria, per portare velocemente in adozione, entro il prossimo Natale, il Puc. Ad oggi il Comune paga un mutuo di oltre 700 mila euro con interessi per lo studio di un progetto che va avanti dal 2006. In sala, numerosi presenti, tecnici professionisti e semplici cittadini. Il progetto politico Albengavince, con l’isola e le torri nel simbolo arancione, ha preso, dunque, il via” conclude Ciangherotti.