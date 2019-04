Prima prova regionale di serie D per ArteGinnastica

Anche stavolta la società A.S.D. ArteGinnastica settore della Polisportiva del Finale ha dimostrato che il lavoro sta portando ottimi risultati.

Solo due anni fa era una società sconosciuta e ora le tecniche sono orgogliose di vedere le proprie ginnaste sul podio!!! Ecco dunque gli ottimi piazzamenti e numerosi podi ottenuti dalla società finalese alla Prima prova regionale di serie D che si è svolta questa Domenica, 14 Aprile ad Arma di Taggia:

SERIE D LA ALLIEVE:

– Argento per Greta Calliku, Asja Gabossi e Alessandra Garofalo su 17 squadre;

– e ottimi piazzamenti anche per le altre quattro nostre squadre in gara in questa categoria.

LB JUNIOR SENIOR:

– Oro per Martina tipoli, Federica Massa e Debora Benne.

LC ALLIEVE

– Oro per Federica Baldini, Francesca Bruzzo e Sveva fasolo;

– Argento per Isabel Cancellara, Letizia Zanolla e Alice salvi.

LC JUNIOR SENIOR:

– Bronzo per Carlotta Boiga, Martina pesce e Donatella Boragno.

Siamo molto soddisfatte del lavoro svolto ma soprattutto della risposta di queste ragazze e della loro grinta!

Forza ArteGinnastica ed in bocca al lupo a tutte le nostre ginnaste per le prossime gare! E a breve grandi novità per questo settore giovane, ma in grande espansione della nostra Polisportiva!