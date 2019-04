Savona. La Veloce, dopo il mezzo passo falso sul campo della Baia Alassio, ha ripreso la sua marcia ed ora vede più vicina la Promozione.

La compagine di mister Mario Gerundo si è aggiudicata il derby savonese con la Letimbro con un netto 5 a 1. Il risultato è stato sbloccato da un gol di Calcagno nei primi scampoli di gioco; poi il primo tempo è proseguito in equilibrio. Nella ripresa i granata si sono scatenati, andando a bersaglio con Damonte su rigore, Montalto, Fanelli e Vejseli. Nel finale i gialloblù hanno trovato la rete della bandiera con Carvisiglia.

A 3 punti dalla capolista rimane il Camporosso, vittorioso per 5 a 2 nel derby col Don Bosco Vallecrosia Intemelia. Per i rossoblù sono andati a segno Zito, autore di una tripletta, Cordì e Cascina; per gli sconfitti reti di Marafioti e Giovinazzo.

Dopo due vittorie, che lo avevano rilanciato nella lotta per il primato, il Pontelungo è stato fermato sul pareggio dal Soccer Borghetto. A Leca d’Albenga è finita 0 a 0; i granata, pur determinati a riscattare la pesante sconfitta dell’andata, non sono riusciti a piegare i biancorossi, sulla cui panchina sedevano il team manager Burastero ed il presidente Andrea Ferrara.

In quinta posizione si isola la Baia Alassio, che ha pareggiato 2 a 2 sul campo dell’Altarese. Nel primo tempo i gialloneri sono passati a condurre con un gol di Delfino; immediata la replica della squadra condotta da Willy Perversi, con Pansera. Nel secondo tempo i valbormidesi sono passati a condurre con la rete di Filippo Saino su rigore; poco prima del triplice fischio gli alassini hanno impattato con Gervasoni.

La serie positiva del Quiliano & Valleggia, che durava da cinque giornate, si è interrotta a Borghetto Santo Spirito. I ragazzi guidati da Maurizio Carle si sono imposti per 2 a 1 con reti di Parodo e Simonassi, ribaltando il risultato dopo il gol segnato dagli ospiti con Vezzolla.

Oltre al Borghetto, un’altra squadra pericolante ha conquistato i 3 punti. Si tratta del Cervo, che era reduce da tre sconfitte di fila. I gialloneri ponentini, così come all’andata, hanno avuto la meglio sull’Aurora Calcio. A Cairo è finita 0 a 2, a seguito delle segnature di Schievenin nel primo tempo e Kassim nel secondo.

Il Plodio non demorde e spera ancora di evitare l’ultima posizione. I biancoblù, però, sono usciti dal campo di Santuario di Savona con rammarico, per essere stati raggiunti due volte fino al 2-2 definitivo. L’undici allenato da Massimiliano Brignone è andato a segno con Amato nel primo tempo e Torrengo nella ripresa, ma lo Speranza ha risposto due volte, entrambe con Ferrotti, la prima su rigore. Ora i valbormidesi sono a meno 3 dal penultimo posto, occupato dal Cervo.