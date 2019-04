Savona. Mancano solamente due giornate al termine del girone A di Prima Categoria e il vantaggio della Veloce sul Camporosso, che resta di 3 punti, appare sempre più rassicurante per i granata.

La squadra allenata da Mario Gerundo ha superato un’altra prova non facile, vincendo sul campo del Plodio, perché la matricola valbormidese era determinata a fare punti per restare in corsa per la salvezza. Una rete di Calcagno ad inizio ripresa ha permesso ai granata di conquistare i 3 punti con identico risultato dell’andata: 1 a 0. I biancoblù, nonostante la sconfitta, restano a meno 3 dalla penultima piazza.

di 115 Galleria fotografica Calcio, Prima Categoria: Cervo vs Borghetto









La risposta del Camporosso è arrivata al Ferrando di Alassio, con il successo per 1 a 0 sulla Baia che riscatta lo sgarbo subito all’andata. La squadra allenata da Piero Iurilli ha tenuto testa ai rossoblù ma è capitolata ad una manciata di minuti dal termine per un gol di Luci. Si ferma così, dopo sette risultati utili di fila, la serie positiva dei gialloneri.

Isolato in terza posizione c’è il Pontelungo, battuto per 3-2 al Picasso da un Quiliano & Valleggia che risale così al terzo posto e spera ancora di giocare i playoff. Le reti di Palomba e Fabbretti su rigore hanno portato i padroni di casa al riposo avanti di 2 reti; i granata hanno reagito e sono pervenuti al pareggio con Caneva e Tucci, ma in pieno recupero la formazione di mister Enrico Ferraro ha segnato il gol vittoria con Fabbretti. Entrambe le squadre hanno chiuso la gara in dieci per un’espulsione.

Bel colpo dello Speranza, capace di vincere per 3 a 0 sul terreno del Don Bosco Vallecrosia Intemelia. La compagine allenata da Bruno Bruzzone si è garantita il successo con un tris di reti nella prima metà di gara, realizzate da Ferrotti, Di Mare su rigore e ancora Ferrotti. Le due formazioni hanno terminato la partita in nove, a seguito di due cartellini rossi per parte.

La Letimbro, che all’andata era stata sconfitta per 2 a 0 dall’Aurora Calcio, ha regolato i cairesi con lo stesso punteggio. Al Santuario i gialloblù hanno colpito due volte nella ripresa, con Frumento e Cossu. Il team savonese allunga a più 4 sulla stessa Aurora e, di conseguenza, sulla zona playout.

A quota 23 punti c’è anche il Borghetto, che ha centrato un’importante vittoria espugnando per 2 a 0 il campo del Cervo. Il secondo successo consecutivo della formazione di mister Maurizio Carle è maturato grazie alle segnature di Desiato nel primo tempo e Gasco nel secondo.

Muove la classifica l’Altarese, che però resta in terzultima posizione. I giallorossi hanno strappato un buon punto dal terreno di Pietra Ligure, impattando 2 a 2 col Soccer Borghetto. Tutto nel secondo tempo: biancorossi sul doppio vantaggio per i gol di Bianco e Carparelli; reazione dei valbormidesi che hanno ristabilito la parità con le reti di Filippo Saino e Rovere.