Premio fotografico Nicali-Iren: 312 scatti in gara

Sono 312 gli scatti della settima edizione del Premio Fotografico Nicali 2019, a cura di Stelle nello Sport con il sostegno di Iren Luce, Gas e Servizi. E’, come sempre, ampia l’adesione a un’iniziativa che, nel ricordo dello storico Presidente del Coni Genova, mette in rilievo tutti i valori dello sport.

Ecco le discipline immortalate dai partecipanti: Arrampicata, Arti Marziali, Automobilismo, Badminton, Basket, Calcio, Canoa, Canottaggio, Cheerleading, Ciclismo, Danza, Fitness, Football Americano, Ginnastica, Golf, Motociclismo, Nuoto, Pallamano, Pallanuoto, Pallavolo, Rugby, Scherma, Skateboard, Sport Equestri, Sport Invernali, Sport Paralimpici e Special Olympics, Sport da Ring, Sub, Surf, Taekwondo, Vela.

Lo sport ritratto in momenti di agonismo, con la gioia dei successi e delle premiazioni ma anche con la delusione e le sconforto delle sconfitte. Tanto spazio anche alle attività promozionali con l’entusiasmo di bambini e bambine fotografati mentre vivono la pratica sportiva come opportunità di divertimento.

Per una visione completa del Premio, delle foto in concorso e delle passate edizioni visitare la sezione del sito https://www.stellenellosport.com/foto/premio2019/

Tutte le 312 foto partecipanti sono in votazione in un apposito album creato sulla pagina FB www.facebook.com/stellenellosport fino alle ore 12 del prossimo 30 aprile. Gli autori delle 20 foto più apprezzate riceveranno bellissimi regali firmati Stelle nello Sport e Iren Luce Gas e Servizi. Le foto saranno proiettate al Galà delle Stelle, in programma venerdì 24 maggio alle 20:15 nella sala Grecale dei Magazzini del Cotone, e successivamente esposte per un anno intero nella Sala Nicali del Palazzo delle Federazioni del Coni.

La giuria del premio, composta da Stelle nello Sport, Coni Liguria e Coni Genova, Panathlon, Ansmes Liguria, Miur, Ussi, Porto Antico, Secolo XIX, Primocanale e Iren Luce Gas e Servizi, selezionerà tra le finaliste le migliori 3 foto ai cui autori saranno omaggiati una e-bike Iren, un viaggio GNV per 4 persone (cabina più auto) in Sardegna o Sicilia e una videocamera sportiva.

La cerimonia di premiazione dei 20 finalisti e degli autori delle migliori 3 foto si terrà nell’ambito della Festa dello Sport del Porto Antico sabato 25 maggio alle ore 11 sotto il tendone in Piazza delle Feste.

Link diretto all’album per ammirare le foto e votare https://www.facebook.com/pg/stellenellosport/photos/?tab=album&album_id=1220239288124237