Pontelungo, Michele Neri: “Rendiamo merito agli avversari, noi ci riproveremo la prossima stagione”

Genova. Il Pontelungo è sconfitto (3-1) nella finalissima di Coppa Liguria dalla Caperanese di mister Muzio, ma il presidente ingauno Michele Neri, persona di squisita signorilità e sportività, si presenta ai microfoni di Ivg, rendendo merito al successo del team tigullino e per ringraziare tutti i suoi giocatori.

“La Caperanese ha vinto con merito la Coppa Liguria – afferma Michele Neri- non siamo stati capaci di gestire la superiorità numerica (ndr, espulsione di Rolandelli), mentre il team di Chiavari, rinsaldando le fila, ha giocato meglio“.

“Ringrazio mister Zanardini e tutti i giocatori per essere arrivati in fondo alla manifestazione, purtroppo non siamo riusciti a mettere le mani sulla Coppa Liguria, vorrà dire che ci riproveremo il prossimo anno”.