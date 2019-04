Pomeriggi Musicali a Finale, entusiasmo per il concerto di Luca Donati: “Una forza della natura, energia pura”

Finale Ligure.” Il penultimo concerto dei Pomeriggi Musicali 2019, tenutosi domenica 7 aprile alle ore 16 nell’auditorium di S.Caterina in Finalborgo, è stato qualcosa di straordinario: abbiamo potuto ascoltare il M° Luca Donati al pianoforte, una vera forza della natura, uno spettacolo di energia pura che ha infiammato il pubblico dell’Auditorium trascinandolo nell’ascolto delle sonate n. 2 di Skrjabin, Prokof’ev e Rachmaninov”. Lo fa sapere il Comune di Finale.

“Difficilmente a Finale Ligure in passato è stato possibile ascoltare qualcosa di così grandioso – proseguono dal Municipio – un’esecuzione encomiabile composta da espressività, tecnica assoluta e pregevoli escursioni dinamiche”.

Ora appuntamento alla prossima settimana per l’ultimo spettacolo articolato in due momenti: sabato 13 alle ore 17 presso la sala di Palazzo Ricci, attraverso una serie di proiezioni e audizioni, sarà possibile assistere a una conferenza tenuta da Flavio Menardi Noguera e Italo Vescovo, all’interno della quale verrà esposto l’iter che ha portato al ritrovamento di alcuni brani inediti di Niccolò Paganini, che verranno eseguiti domenica 14 alle ore 17 presso la Chiesa dei Neri a Finalmarina per il concerto conclusivo della rassegna musicale.

“Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile il realizzarsi dei Pomeriggi Musicali 2019 – proseguono dal Comune – l’assessorato alla Cultura di Finale Ligure, l’Ufficio Turismo e il personale del Comune, Finalborgo.it, le attività produttive che ci hanno sostenuto acquistando un abbonamento, lo Staff della Società dei Concerti, Roberto Oliva il fotografo ufficiale dei Pomeriggi Musicali e ovviamente il pubblico finalese”.