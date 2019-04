Polizia Stradale: nel savonese la “Speed Marathon”, 24 ore di controlli a tappeto contro gli eccessi di velocità

Savona. Al via la “Speed Marathon”, l’iniziativa europea di sensibilizzazione contro l’eccesso di velocità cui ha aderito la Polizia Stradale Italiana, promossa dal network europeo di Polizia TISPOL, del quale l’Italia ha la presidenza dal mese di ottobre 2016.

Per 24 ore, dalle 6 di mercoledì 3 aprile alle 6 del 4 aprile, le pattuglie metteranno in campo controlli a tappeto su tutte le strade e autostrade del Paese. L’obiettivo della maratona contro gli eccessi di velocità è quello di incrementare i livelli di sicurezza sulle strade e ridurre il numero di vittime da incidente stradale.

Sul sito www.poliziadistato.it è pubblicata la lista delle tratte ove sono attivi i servizi di controllo della velocità tramite misuratori elettronici.

L’iniziativa si colloca nell’ambito delle azioni di sensibilizzazione promosse dall’Unione Europea per il periodo 2011-2020 con l’obiettivo di dimezzare il numero di decessi da incidenti stradali e diminuire il numero dei feriti gravi in Europa e nel mondo.

A tal fine la Polizia Stradale di Savona, così come in tutto il territorio nazionale, incrementerà l’attività predisponendo, sulle strade urbane ed extraurbane della provincia per tutto il periodo in questione e sulle ventiquattrore, mirati controlli.