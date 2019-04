Savona. Meno furti, più arresti. Una sorta di “slogan” che fortografa in estrema sintesi il 2018 della polizia di Stato savonese. I dati, presentati questa mattina dal questore Giannina Roatta, verranno diffusi domani durante la Festa della Polizia che avrà luogo alle ore 11 al Terminal Crociere.

“Il dato principale – spiega – è in linea con la tendenza nazionale, e riguarda la diminuzione sensibile dei reati”. Soprattutto i furti, inclusi quelli in appartamento: quasi il 20% in meno. In controtendenza solo le truffe e frodi informatiche, che crescono di pari passo con lo sviluppo esponenziale dei nuovi mezzi di informazione e del commercio online.

In aumento rispetto allo scorso anno il numero degli arresti, quasi 20 in più; costante invece il numero dei denunciati. In sensibile aumento anche la quantità di stupefacente sequestrata: circa 15 kg di marijuana nel corso del 2018 (in calo invece i sequestri di cocaina e hashish).

Aumentati anche i numeri di persone e veicoli controllati, mentre il numero di infrazioni stradali, almeno teoricamente, è quasi dimezzato (da 24 mila a 14 mila). Ma in questo caso c’è una ragione particolare: quelle rilevate dal tutor non rientrano più nel dato locale perché finiscono direttamente nei computer di Roma.