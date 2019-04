Finale Ligure. “In questi giorni la lista Frascherelli, che appoggiate, sta tappezzando con il suo materiale di propaganda le vetrine di immobili privati al momento non utilizzati, violando palesemente le disposizioni ed i regolamenti elettorali comunemente riconosciuti e ricordati da una circolare della prefettura di Savona, inviata recentemente”. Lo afferma Paolo Folco, candidato con “Gualberti Sindaco”, che ha scritto una lettera aperta al Pd finalese non senza vena polemica.

“Capisco che per questioni di tattica elettorale come sezione finalese del PD abbiate legittimamente scelto di annullarvi e non comparire nemmeno nelle grafiche promozionali ma credo che, come partito, non possiate esimervi dal richiedere ad ogni vostro alleato il rispetto delle comuni regole del gioco che sono alla base di un corretto dialogo politico” aggiunge l’esponente della coalizione di centrodestra finalese.

E ancora: “Due sono fondamentalmente i motivi che hanno indotto il gruppo che appoggia la lista “Gualberti Sindaco” a presentare ben evidenziati i loghi dei partiti di riferimento. Da un lato si è voluto operare in totale trasparenza e chiarire all’elettore i valori che sono di fondamento ad una compagine pluralista e relativista come la nostra. Dall’altro lato si è voluto sottolineare la dignità istituzionale e l’importanza di filtro e di mediazione che tutti i partiti hanno e che dovrebbero avere soprattutto in periodi di frantumazione e smarrimento dei valori. Ruolo che peraltro è costituzionalmente previsto.

Pur presentandomi da indipendente, sono il primo a riconoscere l’importanza dei partiti nel nostro ordinamento costituzionale, importanza che non ho problemi ad estendere anche a quelli a me lontani come ad esempio il Partito Democratico”.

“Strettamente connesso alla dignità del ruolo c’è, però, anche l’onere di adoperarsi affinchè vengano riconosciute e rispettate le comuni regole del gioco in modo da garantire armonia tra le parti e il giusto dialogo tra minoranza e maggioranza”.

“Sono sicuro che con estrema sollecitudine provvederete a correggere l’errore di qualche vostro membro ultra zelante contribuendo così a ridare la giusta serenità all’imminente confronto elettorale” conclude Folco.