Podismo: domenica a Savona torna l’appuntamento con la Mercy Run

Savona. Si svolgerà domenica 7 aprile la terza edizione de La Misericordia di corsa – Mercy Run, manifestazione podistica sulla distanza di circa 7 chilometri, non agonistica ed aperta a tutti.

L’iniziativa, con partenza alle ore 10 dalla piazza del Santuario di N.S. della Misericordia, è organizzata dall’Ufficio pellegrinaggi e pastorale del tempo libero, turismo e sport della Diocesi di Savona-Noli insieme alla Polisportiva San Francesco Savona, con il patrocinio della Provincia di Savona, del Comune di Savona e delle Opere Sociali di N.S. di Misericordia e con la collaborazione di Centro Sportivo Italiano, U.S. Acli e U.S. Letimbro.

Le iscrizioni, con quota di 5 euro fino a 15 anni e di 7 euro dai 16 anni, si potranno fare il mattino stesso dalle ore 8,30 fino a poco prima della partenza, oltreché online tramite comunicazione all’indirizzo mail polsanfrancesco@libero.it.

Il ricavato della manifestazione verrà destinato a scopo benefico. I primi 150 iscritti riceveranno una sacca portascarpe e sono previsti premi per i primi tre assoluti maschili e femminili e per i primi tre classificati di ogni categoria; inoltre coppe o premi per i gruppi, le scuole, le parrocchie, gli scout.

“Questo appuntamento – spiegano gli organizzatori – è rivolto a singoli, gruppi, famiglie e in genere a tutti coloro che vogliono trascorrere una giornata diversa dal solito, con la possibilità sia di correre sia di camminare secondo i propri tempi”.