Plodio. La lista civica “Insieme per Plodio” può contare sulla competenza acquisita di sei componenti su otto dell’attuale amministrazione, supportati dalla freschezza degli altri candidati, così da coniugare esperienza e novità.

“Siamo tutti uniti nell’entusiasmo per questa nuova gratificante e impegnativa esperienza che vorremmo vivere insieme ai nostri concittadini. Siamo un gruppo diverso per esperienze lavorative, provenienza, età. È proprio per questo che potremo capire, condividere e trovare risposte alle necessità dei Plodiesi che si manifesteranno nei prossimi anni. Seguiremo con la massima attenzione la finanza del paese per attuare quelle che sono le nostre priorità: sicurezza, pulizia e decoro del paese, qualità dei servizi erogati che i Plodiesi meritano. Tutto questo senza aggravare il carico fiscale, ma, come abbiamo fatto in questi anni, ottenendo finanziamenti partecipando a bandi tramite progetti ben congegnati e contando sull’appoggio degli Enti presenti sul territorio coi quali abbiamo già impostato un proficuo rapporto di collaborazione” afferma il candidato sindaco Gabriele Badano.

I membri riconfermati del gruppo sono: Flavio Bergero, 10 dicembre 1965, attuale vicesindaco, operaio, impegnato da sempre in molteplici attività di volontariato sul territorio; Gessica Costa, 17/06/1986, mamma di due figlie, geometra professionista; Sabrina Macciò, 8 dicembre 1971, mamma, avvocato specializzata in diritto bancario, finanziario e gestione della crisi; Italo Panelli, 26 maggio 1962, impiegato in una primaria azienda locale, si è occupato dei rapporti con le Associazioni di Plodio e con il Bacino Imbrifero Montano; Carme Prando, 3 ottobre 1948, laureata in economia, già dirigente bancaria, negli ultimi anni ha messo a disposizione la sua comprovata esperienza nella redazione del bilancio di Plodio.

Ecco i nuovi: Igor Barra, 16 ottobre 1971, insegnante, diplomato al conservatorio di La Spezia e Direttore della Banda musicale di Savona; Massimo Ravazza, 22 gennaio 1977, operaio presso un’azienda meccanica locale, membro della Protezione civile di Plodio; Marica Servolo, 11 dicembre 1975, artista e affermata acquerellista; Luigi Siri, 26 gennaio 1969, operaio presso un’azienda locale; Marisa Viglino, 11 novembre 1952, mamma di due figli, già infermiera presso il laboratorio analisi dell’ospedale di Cairo.

Il candidato sindaco Gabriele Badano: “Sono molto soddisfatto che undici donne e uomini di varia estrazione, serie e rigorose abbiano scelto di portare il loro contributo e di donare parte del loro tempo ad amministrare Plodio, il paese che amano e nel quale vivono. Con un pizzico di orgoglio ci ripresentiamo agli elettori plodiesi credendo sinceramente di aver dimostrato nei fatti l’amore per il nostro paese, amore ed attaccamento che intendiamo continuare a profondere anche grazie al nuovo entusiasmo di chi si è reso disponibile per questa tornata elettorale” conclude Badano.