Savona. E’ stata ripristinata la regolare viabilità lungo la Ss1 Aurelia in corrispondenza del chilometro 571, nella zona della capitaneria di porto di Savona, in seguito alla caduta dal versante di alcune pietre che hanno interessato la sede stradale nella serata di domenica. I tecnici Anas, immediatamente intervenuti sul posto, hanno istituito a scopo precauzionale il senso unico alternato.

Dalla prima mattina di oggi i rocciatori hanno avviato la pulizia del versante dalla vegetazione e dal materiale instabile circoscrivendo la zona della pendice dalla quale è avvenuto il distacco. A seguire sono stati ripristinati i presidi di sicurezza tramite la posa, in un punto localizzato, di nuova rete in aderenza. Durante lo svolgimento delle operazioni il personale Anas ha gestito manualmente la viabilità in entrambe le direzioni al fine di ridurre i disagi per l’utenza in transito. Ultimate tutte le attività, la corsia in direzione Savona è stata riaperta al traffico.

