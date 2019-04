Pietra, lunedì 15 incontro pubblico con Sara Foscolo, Sonia Viale e Paolo Ardenti su sicurezza e sanità

Pietra Ligure. “Sicurezza e sanità per i Pietresi”. Questo il titolo dell’incontro pubblico con Sonia Viale, vice presidente della Regione Liguria e e Assessore regionale alla Sanità, Politiche sociali e Sicurezza, Paolo Ardenti, vice capogruppo Lega e componente della commissione sanità in Consiglio Regionale, e l’on. Sara Foscolo, componente della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati e candidata a sindaco di Pietra Ligure, in programma lunedì 15 aprile alle 20.30, ai Bagni Flora in via don Giovanni Bado n. 83 a Pietra Ligure.

“C’è a chi piace continuare a screditare il nostro Ospedale, o parlarne male per fini elettorali, noi preferiamo occuparci di dati reali e fatti, nell’interesse unico del territorio.

Sarà un’occasione importante per affrontare tematiche a cuore dei cittadini, ascoltare i pietresi e venire incontro alle loro esigenze”, dichiara Sara Foscolo.