Come cittadino di Pietra Ligure e, come tutti noi interessato all’imminente confronto elettorale, devo esprimere il mio pensiero e soprattutto spiegare cosa stanno facendo i cosi detti nostri rappresentanti politici di “ centro destra.”

Mi chiamo Bona Umberto, credo che tutti sappiano chi sono nel bene e nel male, ma quello che ho visto negli ultimi 10 giorni è a dir poco vergognoso.

Dopo aver dato la mia disponibilità a candidarmi al fine di dare una svolta a questo modo politichese di amministrare Pietra Ligure ho capito che la mia presenza era fastidiosa.

Dopo numerosi tentativi peri avere un incontro con colui che dovrebbe rappresentare il centro destra non legato alle lega, OGGI i suoi sostenitori, o gran parte di loro, sono riusciti ad ottenere un confronto in quanto in disaccordo sulle nomine di alcuni candidati, nomine prese senza consultare i suoi stessi elettori.

Ancora peggio è aver fatto un incontro chiarificatore fingendo di non sapere nulla dopo aver già presentato la lista dei candidati alla stampa ed essere sfuggito all’incontro per più volte.

Personalmente non ho mai fatto un azione “politica”, ma vedere quante bugie sono state dette e quanta ipocrisia si leggeva negli occhi di colui che non vuole il vero bene di Pietra Ligure, ma cura esclusivamente il suo tornaconto politico, mi ha fatto rabbrividire.

Oggi non eravamo solo io e te Mario… Pietra Ligure si merita di più.

Umberto Bona