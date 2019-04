Pietra Ligure ricorda Janira D’Amato: “Due anni senza di te, una vita piena di te. Ti ameremo per sempre”

Pietra Ligure. “Jany, due anni senza di te. Angelo mio, una vita piena di te. Ti ameremo per sempre”. E’ questa la splendida dedica apparsa questa mattina a Pietra Ligure in occasione del secondo anniversario della scomparsa di Janira D’Amato, la ragazza finalese barbaramente uccisa a coltellate dall’ex fidanzato Alessio Alamia (nel frattempo condannato all’ergastolo in primo grado) nella sua casa di piazzetta Canonico Nicolò Morelli a Pietra Ligure il 5 aprile del 2017.

E proprio a pochi passi dal luogo in cui Janira ha perso la vita, cioè all’incrocio tra la via Provinciale e via Borro, sotto il ponte della ferrovia, è apparsa questa mattina una commovente dedica anonima, scritta su un grande cuore di carta e illuminata da una serie di 21 lumini, tanti quanti gli anni che aveva al momento della sua morte, anch’essi disposti a forma di cuore.

Un ricordo “senza nome” che accomuna tutti coloro che conobbero Janira, l’amarono e non possono né vogliono dimenticare la tragedia che, purtroppo, l’ha vista protagonista.

L’ennesima testimonianza di affetto nei confronti di Janira arriva il giorno dopo l’inaugurazione della “panchina antiviolenza” posizionata in piazza La Pietra e dedicata, ancora una volta, alla memoria di Janira nel giorno del secondo anniversario dalla sua scomparsa.