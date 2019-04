Pietra Ligure piange la scomparsa del “dentista dei bambini” Italo Onorante

Pietra Ligure. Lutto a Pietra Ligure per la scomparsa del noto ex dentista Italo Onorante.

Italo Onorante era molto conosciuto nella comunità pietrese e non solo: in tanti anni ha curato molti bambini, prima della pensione avevo lo studio in via Piani a Pietra Ligure.

L’ultimo saluto avrà luogo venerdì 26 aprile, alle 15, nella camera ardente dell’ospedale Santa Corona, dove ieri pomeriggio è stata condotta la salma.

In seguito la salma sarà condotta nell’area crematoria. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati ai figli e ai parenti dell’ex dentista.