Pietra Ligure. Prende corpo e forma la compagine che sarà a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Sara Foscolo per le prossime elezioni comunali a Pietra Ligure. In attesa della presentazione ufficiale delle liste in appoggio alla parlamentare leghista, ecco arrivare un volto nuovo nella sfida elettorale: è Gabriele Tonon, conosciuto nell’ambito sportivo per le sue imprese di runner, pronto ad una nuova corsa, forse più difficile e incerta, quella delle amministrative pietresi.

Rappresentante di professione, padre di due figli, Tonon sarà in quota Lega e così spiega la sua decisione: “Dopo vari incontri ho deciso di sostenere Sara Foscolo, credo che la sua volontà di persone nuove sulla scena politico-amministrativa possa portare beneficio al paese” afferma.

Foto 2 di 2



“Il mio desiderio è quello di contribuire a migliorare la nostra magnifica cittadina, all’insegna di noi pietresi: il nostro territorio è strategico e merita più attenzione, valorizzando quello che la natura ci ha donato, mare e monti senza soluzione di continuità. C’è finalmente la possibilità di fare splendere Pietra Ligure di luce propria”.

“Chi mi conosce sa che la determinazione e la caparbietà sono le mie costanti, tanto che mi hanno permesso di portare il nome di Pietra Ligure ai campionati italiani di corsa campestre, dove mi sono classificato secondo. Mi impegnerò in questa “corsa” come in ogni mio allenamento sperando che, anche in questo caso, la mia voglia di tagliare il traguardo sia cosa gradita a molti cittadini pietresi” sottolinea ancora Gabriele Tonon.

Quanto ai punti programmatici: “Credo fermamente che Sarà Foscolo sia l’unica in grado di sensibilizzare Stato e Regione Liguria sulle sorti future dell’ospedale Santa Corona, riuscendo a garantire sia i posti di lavoro sia l’indotto per la comunità pietrese, forte di una struttura sanitaria d’eccellenza”.

“Ho potuto confrontarmi con Sara anche sul tema sicurezza e ci siamo trovati totalmente d’accordo nel ritenere che in questo ambito sia opportuno portare avanti una linea di tolleranza zero, con conseguente potenziamento delle forze dell’ordine e dei dispositivi atti alla videosorveglianza, controlli serrati sul territorio e contrasto all’abusivismo commerciale”.

Infine, una battuta sulla campagna elettorale ormai entrata nel vivo: “In effetti sarà un pò come una corsa, diversa certo, ma senz’altro affascinante: cercherò di prepararmi al meglio, con l’obiettivo di essere un punto di riferimento per tutti quelli che crederanno nella mia persona e nella mia candidatura” conclude Tonon.