Pietra Ligure, il runner Carlo Cangiano presenta il suo libro

Pietra Ligure. Giovedì 11 aprile alle ore 21, nella sala consiliare A. Rembado del Comune di Pietra Ligure, si terrà la presentazione del libro “Al di là del Muro (…c’è speranza per tutti!)” con l’introduzione di Diego Delfino della Edizioni del Delfino Moro e alla presenza dell’autore Carlo Cangiano.

“Al di là del Muro (…c’è speranza per tutti!)” è una composizione di 42 racconti in omaggio ai tradizionali chilometri che compongono il percorso di una Maratona, la regina delle competizioni di atletica leggera, tanta cara all’autore con l’aggiunta di una storiella extra che rappresenta i fatidici 195 metri conclusivi.

Un’idea letteraria quella di Carlo Cangiano, avvocato nella vita e podista nel tempo libero tesserato per l’Albenga Runners, “nata quasi per gioco”, come lui stesso racconta, “che si sviluppa attraverso le molteplici sensazioni e gli stati d’animo di un appassionato di running; un percorso di vita, in cui la narrazione di storie di sport procede di pari passo con l’approfondimento di esperienze a livello umano, in una continua alternanza tra ironia e spunti di riflessione. La determinazione, comune a tutti i runners, a spingersi ‘al di là del muro’, sfidando i limiti con la forza del sorriso”.

Un progetto al quale l’autore tiene particolarmente per il suo scopo benefico. Infatti l’intero ricavato delle vendite sarà devoluto alla Croce Bianca di Albenga, a dimostrazione che sport e solidarietà vanno di pari passo e che quando si incontrano persone come Carlo tutto questo diventa possibile.

L’evento è organizzato dal Comune di Pietra Ligure, assessorato al turismo, sport e cultura in collaborazione con l’Asd RunRivieraRun. L’ingresso è libero.