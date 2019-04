Pietra Ligure, si chiude il mandato di Valeriani: “Scomodo per logiche di parte. Mi tiro fuori dalla corsa elettorale”

Pietra Ligure. È andata in scena questa mattina (venerdì 26 aprile), nel palazzo del Comune di Pietra Ligure, la conferenza di fine mandato del sindaco Dario Valeriani, che ha anche fatto un importante annuncio, ammettendo le sue intenzioni di “non ricandidarsi”, accompagnate da una frecciata piuttosto diretta.

“Lascio un bilancio sano, un Comune con i conti a posto e una Pietra Ligure migliorata, – ha dichiarato il primo cittadino. – Ho mantenuto i servizi sociali instaurati come assessore, nonostante le difficoltà economiche. Sono soddisfatto anche delle opere realizzate anche se il taglio delle risorse non ha permesso di portare a termine tutti gli interventi”.

“Lascio in eredità il Lidl e l’accordo per via don Maglio per viabilità soccorso e poi il restyling di piazza Marconi che sarà approvato dalla prossima giunta. Inoltre, l’ampliamento cimitero comunale con altri parcheggi, investimento da 500 mila euro”.

Il sindaco, poi, ha rivendicato anche “l’azione su Ranzi e sulle zone periferiche”, salvo poi lasciarsi andare ad un’ammissione perentoria sul futuro a breve termine: “Non ci sono le condizioni per proseguire con una ricandidatura. Con l’attuale gruppo di giunta e maggioranza sono prevalse logiche di parte e sono diventato scomodo per gli attuali equilibri politici ed elettorali. Per questo motivo, mi tiro fuori: no a logiche di ambivalenza, resto coerente con il mio stile contraddistinto da educazione e trasparenza”, ha concluso Valeriani.