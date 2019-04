Pietra Ligure. “E’ giusto che a Pietra Ligure il tema della sanità sia centrale. Qui c’è il secondo Dea di II° Livello di Regione Liguria confermato dal piano socio sanitario approvato nel dicembre 2017 quindi non ci sono più timori di un declassamento come al mio insediamento. Noi abbiamo bloccato con fermezza l’idea di spostare questa struttura a La Spezia e quindi resterà a Pietra”.

Così il vice presidente di Regione Liguria Sonia Viale ha rassicurato sul futuro dell’ospedale di Pietra Ligure a margine dell’incontro pubblico organizzato per sostenere la candidatura a sindaco di Sara Foscolo ospitato questa sera al Caffè Flora.

“Occorre ovviamente fare una pianificazione degli investimenti a livello regionale per questo la delibera relativa all’edilizia sanitaria prevede la ristrutturazione del Dea di II Livello del Santa Corona” ha annunciato l’assessore regionale alla sanità Viale.

“Con che tempistiche potrebbe avvenire? Questo fa parte della pianificazione regionale per cui abbiamo dato una tempistica rispetto a tutta una serie di eventi ed azioni che dobbiamo fare su tutto il territorio. Ovviamente è un tema al centro della nostra attenzione che riguarda anche le risorse disponibili: l’attuale Governo ha stanziato un’importante somma per l’edilizia sanitaria e speriamo che ci siano altri investimenti così da poter fare l’investimento per il Santa Corona” ha concludo Sonia Viale.

Presente all’incontro pubblico anche Paolo Ardenti, vice capogruppo Lega e componente della commissione sanità in Consiglio regionale.