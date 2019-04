Pietra, allarme per una baracca a fuoco in via Crispi

Pietra Ligure. Allarme a Pietra Ligure per l’incendio di una baracca, utilizzata come ricovero attrezzi, nella zona di via Crispi.

L’emergenza è scattata intorno alle 11 quando una densa colonna di fumo nero era ha iniziato ad alzarsi in cielo allarmando diversi cittadini.

Per spegnere le fiamme sono intervenuti la squadra 61 e l’autobotte dal distaccamento dei vigili del fuoco di Finale Ligure. In supporto dei pompieri è intervenuta anche la polizia municipale.

Sulle cause del rogo saranno svolti accertamenti da parte della polizia giudiziaria e dal nucleo antincendio territoriale dei vigili del fuoco.