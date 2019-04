Pietra 2019, Zanelli denuncia il “copia-incolla” dei programmi elettorali: “Riprese tante nostre proposte”

Pietra Ligure. “Dopo la presentazione del programma delle liste della Lega Nord e del Pd, grande è il nostro sconcerto per lo sfacciato scaricabarile dei rispettivi capilista”. Lo afferma Giovanni Zanelli, candidato sindaco de “La Sinistra per Pietra Ligure”.

Secondo Zanelli “i candidati sindaco De Vincenzi e Foscolo, che hanno amministrato il paese rispettivamente per 10 e 4 anni, scoprono alla vigilia delle elezioni che molti progetti da loro pensati per Pietra Ligure sono stati del tutto fallimentari. In particolare colpisce la nuova attenzione per la questione delle aree dell’ex cantiere Rodriquez”.

“Noi denunciammo, del tutto inascoltati, già 6 anni fa lo scempio che il nuovo progetto avrebbe fatto dell’ambiente e dei diritti sindacali dei lavoratori e ci sforzammo di proporre delle alternative praticabili con un po’ di buon senso e di sana politica. Nello scorso mese di dicembre presentammo la parte del nostro programma amministrativo relativo alla questione del cantiere, forti anche della presenza in lista dell’ultimo operaio dei cantieri stessi. Tra le altre cose proponemmo la riqualificazione delle aree come spiaggia libera comunale e parco pubblico. Evidentemente la proposta è piaciuta perché insieme a molte altre, come l’attivazione di ‘sportelli di cittadinanza’ o la difesa dell’ospedale Santa Corona dalla speculazione edilizia o la deplastificazione, è stata ripresa dai programmi delle altre liste”.

“Ci auguriamo che per gli elettori sia facile distinguere le promesse elettorali dei soliti esponenti della partitocrazia dalle idee condivise e radicate di un collettivo di donne e uomini senza altri interessi che la difesa del bene pubblico”.