Pietra Ligure. “Questo sabato inizieremo a raccogliere le firme dei cittadini per sostenere la presentazione delle nostra lista”. Così il M5S pietrese in corsa per le prossime elezioni comunali con la candidatura a sindaco di Bruno Paolinelli Devincenzi.

“Chiediamo a tutti gli amici di questa lista, ad invitare il maggior numero di persone residenti a Pietra Ligure e venire, munite di documento, per le firme”. L’appuntamento è per sabato mattina dalle 9,30 alle 13 in piazza Castellino.

Pietra 2019, il M5S lancia la sua sfida









Da lunedì 8 aprile i moduli saranno a disposizione in Comune, presso l’ufficio elettorale. “Firmare non comporta nessun vincolo elettorale, si può firmare solo per una lista” conclude il M5S.

Ecco i nomi della lista del M5s: oltre al candidato sindaco Bruno Paolinelli Devincenzi, Franco Alessio pensionato e consigliere uscente, Daniele Continenza imprenditore, Emanuela Facchin imprenditrice, Nino Iannuzzi ristoratore, Caterina Lepori casalinga, Andrea Martoccia impiegato, Daniele Rosa avvocato, Daniela Serra pensionata e Stefano Viani ristoratore.