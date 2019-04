Pietra 2019, Paolinelli Devincenzi aderisce all’appello di Avviso Pubblico

Pietra Ligure. Il candidato sindaco di Pietra Ligure del M5S, Bruno Paolinelli Devincenzi, ha deciso di sottoscrivere l’appello di Avviso Pubblico riguardante “La buona politica e la buona amministrazione per prevenire e contrastare mafie e corruzione”.

“Le attività di questa importante associazione sono rivolte agli Enti Locali, alle Regioni, ma anche ai semplici cittadini. In occasione delle consultazioni elettorali del 26 maggio, hanno lanciato una iniziativa per la sottoscrizione da parte di tutti i candidati sindaco – spiega – Abbiamo deciso di aderire a questa iniziativa in quanto riteniamo sia importante dare il nostro massimo impegno, nel condividere nel nostro programma questi temi. Al punto 4 relativo alla ‘Amministrazione Trasparente’ il mio impegno è anche nella consapevolezza di proporre un cambiamento radicale, anche dal territorio proprio per contrastare eventuali fenomeni mafiosi e di corruzione che possono essere contrastati solo con la partecipazione dei cittadini alla vita democratica del paese”.

“Pertanto, la mia sottoscrizione, vuole essere un segnale importante alla comunità di Pietra ligure, nel far comprendere che il rispetto dei doveri individuali e collettivi, sono la migliore risposta che possiamo dare per prevenire questi fenomeni. I giovani sono purtroppo lontani dalla politica anche per questi motivi. E’ a loro che dobbiamo ridare fiducia, con gesti importanti ed impegni, di cui le parole non sono quanto ci chiedono, ma fatti”.