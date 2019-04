Pietra 2019, la lista “Foscolo Sindaco” in piazza per raccogliere le firme

Pietra Ligure. La lista “Foscolo Sindaco” a sostegno della candidatura di Sara Foscolo scende in piazza per raccogliere le firme per correre alle elezioni comunali di Pietra Ligure del prossimo 26 maggio.

Sabato 20 aprile dalle 9 alle 13 Sara Foscolo e i candidati della lista saranno presenti in piazza San Nicolò e in via Ghirardi (angolo viale della Repubblica).

“Sarà un’occasione importante per raccogliere le firme necessarie per la competizione elettorale e per continuare a incontrare i cittadini di Pietra Ligure, ascoltare le loro proposte e trovare soluzioni insieme ai problemi della città – commenta Foscolo – Oltre a esserci, noi ci mettiamo il cuore, per una Pietra per tutti, nel solo interesse della nostra comunità”.