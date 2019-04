Pietra Ligure. “Il principale punto del mio programma è il Santa Corona, perché si parla non solo di tanti posti di lavoro ma anche della salute dei cittadini. Per questo ho voluto invitare qui l’assessore Viale, proprio per parlare di cosa sta facendo la Regione concretamente perché l’ospedale di Pietra torni ad essere quello di un tempo”. Rilanciare il Santa Corona: ecco la prima “mission” di Sara Foscolo, candidata a sindaco di Pietra Ligure.

Lo ha ribadito ieri sera nel corso di un incontro pubblico al Café Flora al quale partecipavano anche l’assessore regionale alla Sanità, Sonia Viale, e il consigliere regionale Paolo Ardenti. Il Santa Corona rappresenta la priorità, spiega la parlamentare, perché “è sul territorio pietrese ma serve tutti i Comuni dei dintorni. E non solo, perché è sempre stato un’eccellenza in determinate specialità e i pazienti vengono anche da fuori. Sicuramente il Santa Corona è una risorsa da difendere e potenziare. Nei miei interventi io sono sempre propositiva, non mi piace chi denigra soltanto il lavoro fatto: io credo che l’ospedale possa ridiventare un’eccellenza”.

L’altro tema “cardine” del suo programma è quello della sicurezza: “Voglio investire sulla polizia locale – annuncia Foscolo – perché la sicurezza inizia innanzitutto da quello. Voglio potenziare il numero di agenti, che purtroppo in questo momento a Pietra è scarso: è un corpo che va sicuramente valorizzato in personale e attrezzature. La sicurezza è un punto basilare di un Comune, perché un paese sicuro e accogliente è anche un paese appetibile dal punto di vista turistico”.