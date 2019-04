Pieno sostegno del Pd alla lista di Rodolfo Fersini: “Ha tutto per governare al meglio Quiliano”

Quiliano. “Il partito Democratico ha seguito con grande attenzione la nascita e lo sviluppo della lista civica Quiliano Domani con candidato sindaco Rodolfo Fersini. Con piacere si è osservata la rilevante partecipazione agli incontri e ai dibattiti nella costruzione di un programma per i prossimi cinque anni. Ne ha apprezzato il lavoro per la formazione di una lista civica plurale, inclusiva, aperta a tutte le forze democratiche e progressiste”. Lo afferma il segretario del circolo Pd Paolo Veirana.

“Sono emerse importanti potenzialità umane, sia di idee sia professionali; questo ha generato entusiasmo e ha prodotto un programma interessante e incisivo”.

“Il Pd di Quiliano si ritrova nei valori espressi nella carta di identità della lista Quiliano Domani, valori di democrazia che nasce dall’antifascismo, valori di libertà e convivenza civile, della tolleranza, dell’equità sociale, della solidarietà e della lotta alle disuguaglianze. Il Pd Quilianese apprezza inoltre che la lista Quiliano domani, parta da un giudizio positivo sul lavoro fatto dall’amministrazione uscente di Alberto Ferrando ed esprima la volontà e l’intenzione di procedere e migliorare mettendo al centro alcune priorità”.

E ancora: “Perseguire ogni percorso possibile per una pubblica amministrazione allo scopo di promuovere il lavoro e tentare in ogni modo di dare risposte ai giovani e ai meno giovani, mettendo a sistema le risorse di cui dispone: ambientali, culturali, storiche, turistiche, umane e produttive”.

“La consapevolezza di dover attrarre progetti o iniziative di privati, purché inseriti in una visione complessiva di sviluppo nel rispetto dell’ambiente e finalizzati a un maggior benessere per i cittadini”.

“La volontà di mantenere in mano pubblica la gestione d’importanti servizi locali come il ciclo dell’acqua e quello dei rifiuti, nonché il trasporto pubblico locale”.

“Infine l’intenzione di dare rilevante importanza nei servizi alla persona e continuare il percorso di qualità sul welfare che i cittadini hanno avuto fino a oggi”.

“Per tutto questo e per la qualità e le competenze dei candidati messi in campo, per l’idea di futuro che si respira, il Pd ha deciso di appoggiare convintamente la lista civica Quiliano domani” conclude il segretario Vairana.