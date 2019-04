Piattaforma Maersk, i commenti: “Vado nel gotha della portualità e della logistica”

Vado Ligure. Non solo le parole raggianti di Paolo Cornetto Managing Director APM Terminals, l’annuncio di questa mattina a Vado Ligure rappresenta un fatto storico, per l’economia savonese, ligure e italiana. Un risultato di enorme spessore e valore, sotto il profilo produttivo ed occupazionale e che proietta Vado Ligure nel “gotha” assoluto della portualità e della logistica.

“Per questa comunità dicembre sarà il mese della svolta – afferma il sindaco di Vado Monica Giuliano -. Abbiamo superato una crisi profondissima, con chiusure importanti e la cessazione di una filiera legata al carbone. Tante realtà hanno chiuso e molte famiglie sono andate in difficoltà. Non è stato facile conciliare un progetto di queste dimensioni con una realtà piccola, ma oggi possiamo dire che nonostante le difficoltà questo cammino non solo è iniziato, ma già sta dando risultati importanti. Spazi che fino ad oggi erano poco interessanti iniziano ad avere una attrattività, non più legata al carbone ma alla logistica e a ciò che la natura ci ha assegnato, ossia alti fondali” aggiunge il primo cittadino vasede.

“I politici sono riusciti a guardare al di là delle loro scarpe e a lavorare ad un progetto che non guarda ai prossimi due anni, ma ai prossimi 20. Anche i corsi di formazione stanno funzionando. È una svolta epocale, positiva perché gli aspetti fondamentali sono importanti non solo per l’opera portuale, ma anche nelle infrastrutture. Stiamo lasciando un segno importante che spero darà una svolta alla nostra provincia” conclude Giuliano.

E il presidente Paolo Emilio Signorini sottolinea: “La nuova piattaforma avrà una capacità a regime di 860mila teu, di fatto per i prossimi 10 anni non avremo nel mediterraneo occidentale una infrastruttura paragonabile”.

“Perché il terminal funzioni servono una serie di interventi molto complessi predisposti in questi anni, uno di questi è la protezione a mare. Dopo la mareggiata si è compresa ancor più l’importanza di avere strutture simili, per questo verrà smantellata e ricollocata: sarà pronta nel 2022” conclude.

Il presidente della Regione Liguria afferma: “In un’ottica regionale questa installazione arricchisce un sistema portuale sempre più unico, il primo in assoluto del Paese per numeri”.

“Credo che Vado fosse fino a qualche anno fa l’esempio di una economia che non era riuscita a riciclarsi nelle grandi trasformazioni vissute dal nostro continente. Oggi invece Vado, con un grande lavoro, stia guidando questa trasformazione, tra la riconversione delle aree Tirreno Power e questo nuovo terminal. Intorno a queste due grandi operazioni ruota un indotto fatto di piccole e medie imprese non solo commerciali ma anche legate al core business di queste due attività. Sicuramente Vado Ligure un esempio da seguire”.

“Tra l’altro la settimana scorsa è passata in Consiglio dei ministri la delibera che prevede 39 milioni di euro di interventi sui porti di Savona e Vado per i danneggiamenti provocati dalla violenta mareggiata dell’ottobre scorso. Un percorso tutto sommato breve che ha affrontato l’emergenza da tutti i punti di vista. Capisco che non sia una grande medaglia, ma penso che in Italia, dove in altre situazioni i risarcimenti sono arrivati anche dopo 5 anni, sia un buon risultato” conclude Toti.

E in rappresentanza del Governo ecco le parole del vice ministro Edoardo Rixi: “Sono assolutamente contento che si rispettino le date e i tempi, è significativo che si riesca a rimanere all’interno del 2019 come promesso. Questo è un altro tassello che va nella giusta direzione per far superare all’area savonese la difficile crisi di questi anni. Fare le cose presto spesso significa anche farle bene, perché se le si fanno troppo tardi molte volte non servono più…”.

“Stiamo parlando di un terminal che a regime avrà dimensioni maggiori ad alcune Autorità di Sistema in Italia: un terminal che permetterà di ospitare le grandi navi per scaricare le merci per tutto il Sud Europa. L’importante è che anche il resto si muova di conseguenza, soprattutto per quanto riguarda ferrovie e autostrade: per la ferrovia stiamo lavorando alla ristrutturazione della linea di San Giuseppe e la ridefinizione delle gallerie tra Savona e Genova, con risagomature che permetteranno di utilizzarle meglio e garantire capacità ferroviaria al terminal. Per quanto riguarda la strada di scorrimento veloce per noi è fondamentale che vengano realizzati i nuovi collegamenti senza ritardi: la scommessa anche qui è mantenere le date e anzi se possibile anticipare al 2025, garantendo un miglioramento dell’assetto infrastrutturale” conclude Rixi.