Piaggio, rimandata ancora la commissione parlamentare sui droni. Pronta la protesta dei lavoratori

Villanova d’Albenga. Il Governo anche oggi ha dimostrato scarso interesse per la situazione in cui versano gli oltre 12:00 lavoratori di Piaggio Aerospace e Laerh. La seduta della commissione che avrebbe potuto finalmente decidere il finanziamento di 250 mln di euro è stata ancora una volta rimandata, hanno discusso cinque minuti”. L’affondo arriva dal segretario provinciale della Cgil savonese Andrea Pasa. I sindacati e le Rsu attendevano notizie positive da Roma, con lo sblocco dell’attesa e fondamentale commessa, ma così non è stato.

“Domani è confermato lo scioperi di 8 ore con presidio sotto la sede di Confindustria di Savona dalle ore 10:00, in concomitanza dell’incontro con il commissario” aggiunge il segretario.

È arrivato il tempo delle decisioni. È arrivato il momento della responsabilità. Servono azioni concrete, scelte politiche. Sbloccare il decreto per concludere le certificazioni del velivolo a pilotaggio remoto P1HH, l’acquisto da parte dell’aeronautica di quattro moduli-così come da impegno del Ministro Di Maio nell’incontro del 25 febbraio scorso, servono immediatamente decisioni per una commessa pubblica per rinnovare la flotta governativa dei P180 e sono necessarie le azioni di sviluppo per il reparto motori, produzione e manutenzione” aggiunge ancora l’esponente sindacale.

“Senza queste scelte politiche da parte del Governo non si può parlare di rilancio. Rilancio che deve necessariamente passare attraverso un investimento forte sia su Piaggio che su Laer H” conclude Pasa.