Piaggio, l’azienda conferma: “Pubblicheremo l’invito a presentare manifestazioni di interesse”

Villanova d’Albenga. “Il commissario straordinario di Piaggio Aerospace, Vincenzo Nicastro, intende effettuare un primo sondaggio al fine di valutare l’interesse da parte del mercato per l’acquisto dell’intera azienda o di uno dei due propri complessi aziendali (Business Velivoli e Business Motori) o per l’effettuazione di operazioni attinenti alla sua ristrutturazione, così come previsto dalla legge Marzano”. Così dai vertici di Piaggio vengono confermate le notizie trapelate nella giornata di oggi.

“Pertanto l’azienda – in Amministrazione Straordinaria dal 3 Dicembre scorso – ricevuta autorizzazione dal Ministero dello Sviluppo Economico pubblicherà domani 30 aprile un annuncio a pagamento su alcune testate economico-finanziarie e sul sito dell’amministrazione straordinaria (www.piaggioaeroas.it) dove potrà essere anche consultata una breve presentazione di Piaggio Aerospace. Il business velivoli, in particolare, è dedicato alla progettazione, costruzione e manutenzione di velivoli civili e militari e comprende le attività di customer service, mentre il business motori è dedicato alla progettazione, costruzione e manutenzione di motori aeronautici” prosegue la nota diffusa da Piaggio.

“L’obiettivo di questa azione – ha dichiarato Vincenzo Nicastro, Commissario Straordinario di Piaggio Aerospace – è semplicemente capire chi sono ad oggi i soggetti potenzialmente interessati, in modo da poterne valutare tipologia e caratteristiche funzionali a preservare la continuità produttiva di Piaggio Aerospace e, conseguentemente, avviare le successive iniziative previste dalla legge”.

Le manifestazioni di interesse, non vincolanti, dovranno pervenire in italiano o in inglese al Commissario Straordinario entro le ore 18 di mercoledì 15 maggio a mezzo e-mail all’indirizzo piaggioaeroamministrazionestraordinaria2@pec.piaggioaero.it.