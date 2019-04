Villanova d’Albenga-Genova. Prosegue a Genova lo sciopero dei lavoratori Piaggio Aero e dei dipendenti di LaerH, che si sono riuniti per chiedere un incontro urgente presso la presidenza del consiglio dei ministri dopo che il commissario Vincenzo Nicastro ha chiesto l’avvio della procedura di cassa integrazione per 1027 lavoratori.

Ma la notizia, al momento, riportata dal segretario Fim-Cisl Alessandro Vella è che “dal Governo non è ancora arrivato alcun segnale e permangono dubbi e forti incertezze sulla calendarizzazione dell’incontro ministeriale”.

Foto 2 di 2



Nel frattempo, sulla vicenda sono intervenuti, con una nota congiunta, Regione Liguria, la Provincia di Savona e il Comune di Genova: “Regione Liguria, Provincia di Savona e Comune di Genova sono al fianco dei lavoratori della Piaggio che oggi protestano per chiedere garanzie sul futuro dell’azienda e sul mantenimento degli attuali livelli occupazionali. Piaggio Aerospace non è solo una realtà importante del nostro territorio, è anche un’azienda che lavora in un settore strategico per l’Italia”.

“Il presidente della Regione Liguria ha già chiesto al Governo e al Premier Giuseppe Conte di indicare al più presto una data per un incontro tra istituzioni e rappresentanti dei lavoratori a Roma. La convocazione di un tavolo nazionale, chiesto anche dai lavoratori, non può più essere rimandata dopo l’annuncio dell’avvio delle procedure per la cassa integrazione a maggio”, conclude la nota.