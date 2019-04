Villanova d’Albenga. “Stiamo lavorando ad una soluzione definitiva e strutturale che possa soddisfare le esigenze dell’azienda e dei lavoratori”. Parole del ministro della Difesa Elisabetta Trenta sulla vertenza della Piaggio Aerospace, parole che arrivano dopo un ennesimo rinvio della commissione parlamentare sul finanziamento dei droni e nel giorno della nuova protesta a Savona da parte dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali, con un presidio sotto la sede dell’Unione Industriali in attesa del faccia a faccia con il commissario Nicastro.

“Il Ministero della Difesa vuole supportare con forza Piaggio Aerospace, operando per una soluzione duratura in relazione alle esigenze militari e strategiche del Paese” aggiunge il ministro.

Foto 2 di 2



Il ministro ha confermato l’attuazione di un programma di rinnovamento della flotta di velivoli P180 già disponibile presso le Forze Armate, confermando quindi l’impegno del Governo che era stato stabilito nell’incontro al Mise del 26 febbraio scorso.

Più difficile, pare, la strada per la commessa sul P1HH, con il ministro che ha ribadito lo scetticismo dell’Aeronautica: “La progettualità presentata è sicuramente valida, tuttavia sono venute meno alcune condizioni fondanti la richiesta di finanziamento”.

Il ministro non chiude però la porta del tutto, affermando, anche in relazione all’esito della commissione di ieri (con il rinvio motivato dalla richiesta di approfondimenti), “che si sta operando per trovare nuove sinergie operative che consentano il proseguimento del programma nel più ampio interesse nazionale”.