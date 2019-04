Piaggio Aerospace, protesta ad oltranza in attesa di risposte da Roma

Liguria. Si annuncia una protesta ad oltranza se non arriveranno risposte da Roma sull’atteso incontro con il Governo sulla vertenza Piaggio dopo l’avvio della cassa integrazione. Oggi è stata una giornata di protesta a Genova, con il blocco della viabilità che è stato terminato solo da pochi minuti: presenti in massa anche i lavoratori dello stabilimento di Villanova d’Albenga, oltre a sindacati ed Rsu.

Solo da poco, appunto, è terminato il blocco di due ore e mezzo di lungomare Canepa con pesantissime ripercussioni per tutto il pomeriggio per il traffico cittadino genovese: i lavoratori di Piaggio Aero hanno liberato la strada anche se al momento dal governo la data dell’incontro a Roma non è stata fissata.

La protesta comunque prosegue fino alla convocazione di un incontro, con una data certa. E per domattina negli stabilimenti di Genova e Villanova d’Albenga si terranno le assemblee per decidere sulle forme di azione sindacale.

Si chiede un vertice alla presidenza del consiglio dei ministri dopo che il commissario di Piaggio Aero Vincenzo Nicastro ha chiesto l’avvio della procedura di cassa integrazione per 1027 lavoratori.

Il corteo poco dopo le 15 arrivato in Lungomare Canepa, arteria centrale del traffico diretto a ponente a all’autostrada a10 si è fermato bloccando la viabilità. In piazza con i lavoratori Piaggio Aero di Genova e Villanova d’Albenga ci sono anche i lavoratori della ditta Laerh che realizza componentistiche per i droni e dui cui oltre la metà dei lavoratori (50 su 90) si trovano già in cassa integrazione.

“La lotta continuerà se non avremo la convocazione”, il messaggio lanciato oggi. Mercoledì è previsto un incontro in Regione, con i lavoratori pronti ad “occupare” la sede regionale se non ci saranno risposte.