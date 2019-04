Piaggio Aerospace, il commissario Nicastro: “Stipendi di aprile garantiti, poi chissà”

Savona. “È partita una procedura per la cassa integrazione e non la cassa vera e propria per gli oltre mille dipendenti. Per quanto riguarda, poi, gli stipendi di aprile li pagheremo sicuramente, ma non andiamo oltre con le promesse”.

Sono questi, in sintesi, i concetti chiave dell’intervento, con il chiaro scopo rassicurante, formulato dal commissario straordinario di Piaggio Aerospace Vincenzo Nicastro, dopo le dichiarazioni del ministro della Difesa Elisabetta Trenta e la doccia fredda per ben 1.027 lavoratori della Piaggio Aerospace.

“È partita la procedura di cassa integrazione e non la cassa vera e propria, – ha specificato Nicastro. – Forse c’è stato un misunderstanding e qualcuno che ha partecipato all’incontro ha poi comunicato notizie non vere: le smentisco nella maniera piu categorica. Avviamo la procedura per la cassa, poi valuteremo e verificheremo con i sindacati la mancanza dei carichi di lavoro e i numeri saranno ristretti rispetto alle oltre mille persone di cui stiamo parlando. Lo giudico un panico ingiustificato e fuori luogo. La proceduta prevede 25 giorni di consultazioni e poi, ai primi di maggio, dovrebbe partire la cassa per le persone per le quali, al momento, non ci sono i carichi di lavoro”.

“La procedura parte per tutti, poi a maggio si vedrà per chi sarà attivata. La cassa integrazione è uno strumento che si desidererebbe sempre non usare, ma dobbiamo anche fare i conti con una cassa che abbiamo, e che si estingue sempre di più, e con la mancanza di ordini che non ci sono, e che speriamo arrivino il più presto possibile, per ricollocare e persone al lavoro”.

“io giudico il messaggio del ministro Trenta come confortante. Ora, poi, le tempistiche devono arrivare presto: dobbiamo avere un programma che ci porti alla piena occupazione in tempi brevissimi. Gli stipendi di aprile li pagheremo sicuramente, ma non andiamo oltre con le promesse. Mi auguro che nei prossimi giorni vengano organizzati tavoli tecnici e non politici”, ha concluso Nicastro.