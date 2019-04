Piaggio Aerospace, Cgil all’attacco: “L’indecisione del Governo penalizza i lavoratori”

Liguria. “L’indecisione del Governo sul caso Piaggio sta provocando enormi danni ai dipendenti, al numeroso e qualificato indotto e al mercato velivolistico italiano”. Così affermano in maniera congiunta Federico Vesigna Segretario Generale Cgil Liguria, Igor Magni Segretario Generale Cgil Genova e Andrea Pasa Segretario Generale Cgil Savona.

Altissima la preoccupazione sul futuro dell’azienda aeronautica: “La confusione che si è venuta a creare nel Governo sta mettendo a serio rischio la sopravvivenza della Piaggio Aero che tra i siti di Genova e Villanova occupa più di mille lavoratori escluse le aziende che vi gravitano attorno. La non decisione del Governo sui velivoli militari, pur in presenza delle risorse necessarie alla produzione, produrrà in prima battuta la messa in cassa integrazione di gran parte del personale e, in seconda battuta, in assenza di commesse, l’incertezza più totale sul proseguimento delle attività” aggiungono.

“E’ necessario che le forze di Governo trovino una soluzione alla vicenda Piaggio perché i lavoratori, sia quelli diretti sia quelli indiretti, non possono più aspettare i tempi e i teatrini della politica dei proclami” concludono i segretari Cgil.